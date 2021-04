Pandemie im Kreis Neunkirchen : Inzidenz im Kreis knapp unter 180

Kreis Neunkirchen () 24 weitere Covid-19-Fälle hat der Landkreis Neunkirchen am Freitagabend gemeldet. Aktuell sind 584 Personen im Kreis mit dem Coronavirus infiziert, insgesamt gibt es weiterhin 107 Covid-19-Todesfälle. In den vergangenen sieben Tagen gab es 236 Infektionsfälle. Daraus ergibt sich ein Inzidenzwert von 179,8.

Zur Zeit sind folgende Einrichtungen betroffen, in denen es Infektionsfälle gibt: Rehaklinik Illingen, Kindergarten Heinitz, Reha Wohnanlage am Hüttenpark, Kita Regenbogen in Neunkirchen, Bachschule Neunkirchen, ASB Wohnheim Neunkirchen, Betreutes Wohnen Illingen.