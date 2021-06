Covid-19 im Landkreis Neunkirchen : Corona: Ein weiterer Todesfall

Eine rasterelektronenmikroskopische Aufnahme zeigt das Coronavirus Sars-CoV-2 Foto: dpa/Uncredited

Kreis Neunkirchen (red) Drei neue Covid-Fälle in der Kreisstadt und einen Todesfall in Merchweiler meldet der Landkreis am Dienstag.

Damit sind 116 Menschen in der Region an der Krankheit verstorben. 73 Personen sind aktuell infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 25,1.