Covid-19 : Inzidenz klettert auf 113 – mehrere Fälle in Schule

Kreis Neunkirchen () 33 weitere Covid-19-Fälle hat der Landkreis Neunkirchen am Freitagabend gemeldet. Aktuell sind 462 Personen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert, insgesamt gibt es 107 Covid-19-Todesfälle.

In den vergangenen sieben Tagen gab es 148 Infektionsfälle. Daraus ergibt sich ein Inzidenzwert von 112,7. Am Donnerstag lag dieser bei 106. Am Freitag sind mehrere positive Schnelltestergebnisse an der Bachschule Neunkirchen (Grundschule) in drei von vier Klassenstufen gemeldet worden. Eine Reihentestung in der Einrichtung ist für den kommenden Mittwoch vorgesehen. Drei weitere Mutationsfälle wurden gestern bekannt. Somit gibt es insgesamt 470 Mutationsfälle im Landkreis, 418 Mal die Englische Variante, 52 Mal die Afrikanische.