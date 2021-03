Kreis Neunkirchen : Inzidenzwert im Kreis erneut gestiegen auf 108,9

Kreis Neunkirchen () 21 weitere Covid-19-Fälle hat der Landkreis Neunkirchen am Freitagabend gemeldet; sieben davon in Neunkirchen, vier in Ottweiler, drei in Eppelborn, einer in Merchweiler, vier in Schiffweiler und zwei in Spiesen-Elversberg.