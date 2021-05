Pandemie im Kreis Neunkirchen : Inzidenz im Landkreis liegt bei 88,3

ARCHIV - 15.02.2020, USA, ---: HANDOUT - Eine rasterelektronenmikroskopische Aufnahme zeigt das Coronavirus Sars-CoV-2 (orange), das Covid-19 verursacht, wie es aus der Oberfläche von im Labor kultivierten Zellen (grün) austritt. Der Corona-Erreger hat einer Studie zufolge möglicherweise bereits Monate vor dem ersten öffentlich bekannten Krankheitsfall existiert. (zu dpa "Studie: Coronavirus existiert möglicherweise seit Oktober 2019") Foto: Uncredited/NIAID-RML/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Uncredited

Kreis Neunkirchen (pra) 25 weitere Covid-19-Fälle hat der Landkreis Neunkirchen am Dienstagabend gemeldet: sechs davon in Neunkirchen, sechs in Illingen, fünf in Ottweiler, jeweils drei in Eppelborn und Merchweiler sowie zwei in Spiesen-Elversberg.