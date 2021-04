Corona-Zahlen aus dem Landkreis Neunkirchen : Aktuell sind 368 Personen mit Covid-19 infiziert

Kreis Neunkirchen Zwölf weitere Covid-19-Fälle hat der Landkreis am Dienstagnachmittag gemeldet. Fünf in Neunkirchen, jeweils zwei in Illingen und Ottweiler und je einen in Eppelborn, Merchweiler und Schiffweiler. Derzeit sind 368 Personen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert, insgesamt gibt es 107 Covid-19-Todesfälle.

In den vergangenen sieben Tagen gab es 142 Infektionsfälle. Daraus ergibt sich ein Inzidenzwert von 108,2.