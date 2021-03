Montagbilanz Covid-19 : Landkreis Neunkirchen meldet einen weiteren Todesfall

Kreis Neunkirchen Der Inzidenzwert ist gestiegen und liegt jetzt bei 89,1.

Für Montag, 1. März, hat der Kreis drei neue Covid-19-Fälle gemeldet. Dazu kommt ein weiterer Todesfall im Landkreis Neunkirchen in Verbindung mit dem Virus (insgesamt jetzt 91). Am Montag sind auch elf weitere Mutationsfälle bekannt geworden. Die Zahl stieg auf 54 – 43 mal die englische Variante, elf mal die afrikanische Variante. Akut sind 229 Personen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert: in Eppelborn 82, in Illingen 13, in Merchweiler 11, in Neunkirchen 38, in Ottweiler 37, in Schiffweiler 11, in Spiesen-Elversberg 37. Der Inzidenzwert im Landkreis ist weiter leicht gestiegen und liegt jetzt bei 89,1.