Neunkirchen 374 Erkrankte im Kreis Neunkirchen seit Ausbruch der Pandemie.

Fünf weitere Infektionen mit dem Coronavirus hat der Landkreis Neunkirchen am Freitagabend bekanntgegeben. Demnach sind in Illingen und Merchweiler je eine, in Ottweiler drei Neuerkrankungen bekannt geworden. Die Gesamtzahl positiver Covid-19-Fälle beträgt nun 374. 333Personen haben die Krankheit überstanden, 29 sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.