Neunkircher Musicalschule bietet im Herbst Workshops an

Die Workshopreihe startet am 13./14. Oktober mit dem neuen Castingvorbereitungskurs. Die Dozenten Ellen Kärcher und Francesco Cottone bieten dabei einer begrenzten Zahl an Teilnehmern eine intensive und individuelle Vorbereitung auf bevorstehende Castings an. Am 20. Oktober folgt der Gesangsworkshop mit Francesco Cottone. Die Teilnehmer erlernen in diesem Workshop die „Voice-Control-Technik“, welche sie anhand selbst ausgewählter Songs vertiefen können. Der darauffolgende Workshop findet am 21. Oktober im Bereich Tanz mit der Choreographin und Musicaldarstellerin Ellen Kärcher statt. Die Teilnehmer lernen dort verschiedene Tanzstile kennen, wobei Elemente und Stilistiken aus Jazz, Moderndance, dem klassischen Ballett, Showtanz und Hip Hop einfließen werden.

Das Wochenende vom 27.und 28. Oktober ist für den Musicalworkshop reserviert. Bereits seit acht Jahren bietet das Dozentenduo Ellen Kärcher und Francesco Cottone den Workshop sehr erfolgreich an. Der Fokus liegt dieses Mal unter anderem auf dem Einstudieren von Duetten. Aufgrund der bereits sehr hohen Nachfrage wird am 10. und 11. November noch ein Zusatztermin angeboten. Am 17. und 18. November findet schließlich der Schauspielworkshop unter der Leitung von Nina Schopka statt. Der Workshop behandelt das Thema Komik. Die Teilnehmer erlernen anhand von Sketchen die Grundlagen dieses Genres. Das Mindestalter der Teilnehmer sollte hierbei 16 Jahre betragen.

Als letzten Workshop des Jahres findet ein Special mit Musicaldarstellerin Anna Hofbauer am 9. Dezember statt. Die Päpstin-Darstellerin wird etwas über das Leben eines Musicaldarstellers erzählen. Schließlich arbeitet sie mit den aktiven Teilnehmern an Songs.

Die Kosten belaufen sich beim Gesangs- und Tanzworkshop jeweils auf 50 Euro, bei Schauspiel auf 75 Euro und Musical sowie Castingvorbereitung auf 95 Euro. Das Special mit Anna Hofbauer kostet 75 Euro für aktive und 20 Euro für passive Teilnehmer.

Informationen zu den Workshops unter Tel. (0 68 21) 20 25 63.