Kreativ-Workshop für Kids : Beim Schöpfen entstehen kleine Meisterwerke

Neunkirchen Der Kutscherhaus-Verein Neunkirchen veranstaltet am 21. August von 16 bis 19 Uhr in Kooperation mit der Kinderkulturwerkstatt des Mehrgenerationenhauses einen Outdoor-Workshop für Kinder. Beim „Papier schöpfen“ mit Doris Weber und Traudl Herzog kann Papier in verschiedenen Pastellfarbe ngeschöpft werden und mit ganz unterschiedlichen Materialien verziert werden.

Der Workshop findet auf dem Vorplatz zum Kutscherhaus statt.

Mit Phantasie und ein bisschen Geschick werden so aus dem selbstgeschöpften Papier echte Meisterwerke. Bei kleinen Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren sollten die Mamas oder Papas ebenfalls am Workshop teilnehmen. Der Kurs ist kostenlos. Auch das Material wird vom Kutscherhaus gestellt.