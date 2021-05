Workshop KVHS Neunkirchen : Ruhig und gelassen in unruhigen Zeiten

Kreis Neunkirchen (red) Die Kreisvolkshochschule Neunkirchen bietet unter der Leitung von Claudia Verhoeven einen Workshop zum Thema „Wie bleibe ich gelassen in unruhigen Zeiten?“. Dieser findet am Samstag, 5. Juni, 10 bis 15 Uhr, online statt.

Viele Menschen sind in diesen schwierigen Zeiten in einem angstvollen und sogar teilweise panikartigen Zustand. Andere gehen ganz gelassen und gefasst mit der Situation um. Was machen diese Menschen anders? In diesem Tagesworkshop bekommen die Teilnehmer/innen Techniken an die Hand, mit denen man in schwierigen Situationen und Krisen gelassen und ruhig bleibt, teilt die KVSH mit. Eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich. Das Entgelt beträgt 46 Euro. Zur Teilnahme wird ein Laptop, PC oder Tablet mit Kamera und Mikrofon, eine Matte, ein Kissen eine Decke und warme Socken benötigt.