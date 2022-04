Wegen Coronazahlen : Wolf Maahn kommt erst im Juni nach Neunkirchen

Wolf Maahn gastiert in Neunkirchen. Foto: Angelika Maahn Foto: Angelika Maahn

Neunkirchen Auf Grund des starken Anstiegs der Corona-Inzidenz im Landkreis Neunkirchen (am Donnerstag 2298, Anm. d. Red.) muss das geplante Konzert von Wolf Maahn an diesem Sonntag, 10. April (Nachholtermin vom 4. April 2020, 3. Oktober 2020 und 13. März 2021), in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen leider kurzfristig auf Wunsch des Künstlers in Abstimmung mit dem Veranstalter verschoben werden, teilt die Kulturgesellschaft mit.