Markt in Furpach Wochenmarkt wieder auf Arno-Spengler-Platz

Der Wochenmarkt findet ab Freitag, 9. Februar, wieder auf dem Arno-Spengler-Platz in Furpach statt, teilt die Stadtverwaltung mit. Oberbürgermeister Jörg Aumann und Ortsvorsteher Alexander Lehmann haben die Händler bei ihrem letzten Markttag am Hofgut Furpach besucht. Dorthin war der Wochenmarkt während der aufwendigen Neugestaltung des Arno-Spengler-Platzes im vergangenen Jahr verlegt worden. Oberbürgermeister Aumann dankte den Marktbeschickern für ihre Geduld in dieser Zeit und wünschte einen guten Start am „neuen“ alten Standort.