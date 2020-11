Kolumne Unsere Woche : Denn sie wissen nicht, was sie haben

Die Demokratie, in der wir leben, ist sicher nicht vom Himmel gefallen. Sie hat ihre Defizite, Mängel, Ungerechtigkeiten und Schwächen. Es gibt so einiges, was die Bürgerinnen und Bürger als ungerecht oder unverständlich empfinden.

Dennoch läuft der Laden halbwegs. Ob ein Leben in Russland, China, Saudi-Arabien, Venezuela oder Chile erstrebenswerter wäre, dürften die allermeisten verneinen. Und doch muss sich diese Demokratie zunehmender Anfeindungen und Grenzüberschreitungen erwehren. Das gilt für den Bundestag in Berlin, wo AfD-Gäste Parlamentarier am Mittwoch beschimpften und bedrängten, wie berichtet wird. Das gilt genauso für die kleine Kommune Merchweiler im Kreis Neunkirchen. Unbekannte hatten den Ortsvorsteher vor wenigen Tagen in der Dämmerung in einer für ihn bedrohlichen Art und Weise vor der eigenen Haustür angegangen. Eine Situation, die ihm im Telefon-Interview auch Tage später noch hörbar zu schaffen machte.