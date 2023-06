Borussia Neunkirchen Kicken zu Ehren von Willi Ertz

Er war und ist bis heute einer der bekanntesten Fußballer des Saarlands – und das nicht nur wegen seiner „Weltklasse“-Leistung in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga 1964 in München. 750 Spiele bestritt er für seine Borussia, davon sind 44 Bundesligaspiele. 70 Mal stand er in der 2. Liga im Kasten, 153 Mal in der Regionalliga, 11 Mal im DFB-Pokal. 1971/72 blieb er 950 Minuten ohne Gegentor, was dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ ein Bericht wert war. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Bundesliga wählten Fans den Torwart der Borussia 2013 in eine „Saarland-Jubiläums-Elf“.