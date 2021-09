Am Wegesrand : Wilde Orchideen rund um Lautenbach

In der Biosphäre Bliesgau findet man häufiger blühende Orchideen in den Wiesen. Aber auch in unserer Region kann man Orchideen entdecken. Foto: Harald Hartusch

Das Vorkommen der Orchideen rund um Lautenbach wird dokumentiert und kartographiert. Wer welche entdeckt, möchte weitere Standorte bitte melden.

Während im Bliesgau und im Saar-Moselraum im Frühling über die Hälfte der in Deutschland vorkommenden Orchideenarten zu sehen ist, gibt es im Bereich des Ostertals nur wenige Arten. Dies hänge einfach damit zusammen, so Breit, dass das Vorkommen vieler Arten an den Kalkboden und die Magerwiesen in diesen bekannten Gebieten gebunden sei. „Trotzdem findet man an wenigen Stellen in unserer Gegend einige Exemplare der vollständig geschützten Orchideen. Diese werden seit vielen Jahren beobachtet, gezählt und kartografiert.“ So kann man auch erkennen, wie sich der Bestand im Laufe der Zeit verändert. Im Bereich zwischen Lautenbach und Eichelthaler Mühle kommen drei Arten vor.