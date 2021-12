Amateurfußball : „Mein Pass bleibt in Wellesweiler“

Wellesweiler Wiktor Gawinski hat nach über fünf Jahren beim SSV das Traineramt niedergelegt.

„Ich habe gemerkt, dass es für mich jetzt einmal an der Zeit ist, eine Pause einzulegen und wieder neue Kräfte zu sammeln“, begründet Gawinski seinen Abschied. Der Trainerjob habe viel Zeit in Anspruch genommen. Und mit dem bisherigen Spieler Pascal Pfleger stehe auch ein guter Nachfolger fest, der jetzt zumindest bis Saisonende an der Seitenlinie stehe. „Pascal hat in den letzten beiden Jahren viele gute Erfahrungen als Jugendtrainer sammeln können, die ihm nun auch im Aktivenbereich zugute kommen werden“, ist sich Gawinski sicher. Er traut seiner nun ehemaligen Mannschaft zu, bis Saisonende an der Spitze mitzumischen. „Mit dem Saisonverlauf bin ich insgesamt zufrieden, vor allem da wir nicht oft auf dieselbe Stammformation zurückgreifen konnten. Auch in der Restrunde wird viel davon abhängen, ob wir vom Verletzungspech verschont bleiben“, sagt Gawinski.