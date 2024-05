Hochwasser im Saarland Wieso die Weinlounge in Neunkirchen trotz des Unwetters stattfand

Ein ganzes Jahr ehrenamtliche Vorbereitung steckt in der Weinlounge, für die der Verkehrsverein Neunkirchen in langer Tradition auch 2024 wieder zwei Abende hintereinander ein guter Gastgeber sein wollte. „Freut euch auf eine unvergessliche Nacht voller Lounge-Sounds und köstlicher Weine.“ Das hatte der Verein am Donnerstag mit Blick auf die Weinlounge-Classic am Folgetag gepostet. Da ahnte noch niemand, was passieren würde.