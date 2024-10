Letzte Schicht am Sonntag In Wiebelskirchen endet eine Ära – warum das Gasthaus „Zum Bahnhof“ schließt

Einige Gäste wussten es schon länger, für viele kommt der Schritt jedoch unerwartet und völlig überraschend: Das Gasthaus zum Bahnhof in Wiebelskirchen macht zu – und das hinterlässt in der örtlichen Gastronomie mit Sicherheit eine große Lücke. An diesem ersten Oktobersonntag ist am Bahnhof letzte Schicht. Dabei sei der Entschluss „nicht wirklich spontan gewesen“, erzählt die Wirtin Sandra Suhling beim Abschiedsbesuch der Saarbrücker Zeitung. Entsprechende Überlegungen habe es schon seit einigen Monaten gegeben, verrät sie, „aber ich habe mich noch nicht getraut“.