Chefin erklärt die Gründe Wiebelskircher Metzgerei Jordan schließt nach 46 Jahren

In der Wiebelskircher Geschäftswelt geht eine kleine Ära zu Ende. Seit den 1970er Jahren ist die Metzgerei Jordan fester Bestandteil der Nahversorgung im größten Neunkircher Stadtteil und in dieser Zeit hat sich das Fachgeschäft einen großen Kundenstamm erworben. Nun müssen die Kunden aber umdenken, denn nach 46 Jahren wird die Metzgerei in der Keplerstraße Ende des Monats schließen. Auch der Hauptsitz des Familienunternehmens in Breitenbach wird zum gleichen Zeitpunkt zumachen. Im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung nennt Cornelia Jordan Gründe.