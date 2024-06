Wie viele Anträge Fraktionen einbringen Nicht jede Partei stellt Anträge in den Räten

Wie schnell doch so ein Jahr vergeht? Wohle eher: Wie schnell doch fünf Jahre vergehen. Denn wie bei so vielen Ereignissen, die sich im Laufe der Zeit wiederholen, scheint auch die Spanne zwischen der anstehenden Kommunalwahl am Sonntag und der vorherigen nicht wirklich bereits fünf Jahre zu betragen. Fünf Jahre ist es dennoch her, seit Parteien um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler warben, verbunden mit allerlei Versprechen, sich zu kümmern und für unser aller Wohl zu sorgen, wenn sie denn in die Orts-, Gemeinde- und Stadträte oder in den Kreistag gewählt würden und uns, das Volk, dort vertreten dürfen.