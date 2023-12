Fußball-Saarlandliga Wie die SV Elversberg II die Trendwende schaffte

Ein weiterer Grund für den Aufschwung: „Wir haben im Trainer-Team entschieden, dass wir nur noch auf die Jungs setzen, die nicht nur die sportliche Qualität, sondern auch die nötige Leidenschaft mitbringen“, sagt Schummer. Denn der 33-Jährige weiß: „Unser oberstes Ziel muss jetzt der Ligaverbleib sein. Es darf uns nicht passieren, dass wir absteigen.“ Ein Absturz in die Verbandsliga hätte gleich mehrere Konsequenzen. „Unser Nachwuchsleistungszentrum soll ja Nachwuchs für die erste Mannschaft generieren. Das ist in der Saarlandliga schon extrem schwierig, weil vier Spielklassen zwischen uns und unserer ersten Mannschaft liegen. In der Verbandsliga wäre dieser Unterschied noch größer“, erklärt Schummer. „Außerdem würde es uns in der Verbandsliga schwerfallen, Spieler aus unserer U 19 zu halten und neue Spieler zu uns zu locken.“