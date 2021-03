Kolumne : Das Fischstäbchen in der Linsensuppe des Lebens

Manche Dinge sind nun mal so, wie sie sind. Punkt, aus, Basta. Es gibt einfach Gesetzmäßigkeiten, an denen wird nicht gerüttelt. Viele dieser ungeschriebenen Gesetze sind eng verbunden mit dem Samstag.

Ganz klar, zum Beispiel: Samstags wird gebadet. Warum? Weil das nun mal so ist und schon immer so war. Habe ich nie hinterfragt. Wozu auch? Samstags, gegen 18 Uhr, wurde man als Kind in die Wanne gesteckt. Ob das mit dem Beginn der Sportschau zusammenhing? Nun ja ... Etwa eine halbe Stunde durfte man dann abtauchen, mit der leeren Shampooflasche spielen und Höhlen aus Schaum bauen, bis man viel zu früh, aber schön sauber, wieder raus musste. Es folgte, was ebenfalls zu jedem Samstag gehörte: Der alte Schlafanzug flog in die Wäsche, man durfte in einen frischen schlüpfen. Schließlich war man ja auch frisch gebadet. Wunderbar.

Und heute? Kaum wissen die Kinder, wie man den Heißwasserhahn bedient, ohne Verbrühungen zweiten Grades davon zu tragen, halten sie sich für was Besseres und geben Zeug von sich wie: „Ich bade lieber morgen früh.“ Am Sonntag? Am Sonntagmorgen baden? Das geht nicht! „Warum nicht?“, kontern sie dann und lächeln einen noch lieb dabei an. Gerade so, als wüssten sie nicht ganz genau, dass sie just in diesem Moment dabei sind, sämtliche Strukturen, die unserer Gesellschaft als Kitt für deren Zusammenhalt dienen, mit ihren kleinen Händchen niederzureißen. „Wegen dem Schlafanzug und so...“, hört man sich stammeln. „Hab ich gestern schon gewechselt“, wird man fröhlich informiert. Jegliche Versuche, die unaufhaltsame Welle der Anarchie mit schlüssigen Argumenten wie „Das war aber samstags immer so“ zu stoppen, kann man sich schenken. Und ich befürchte, es wird alles noch viel schlimmer. Nachdem bereits das Ritual der rundum bewässerten Körperpflege zunichte gemacht wurde, kann es nicht mehr lange dauern, bis die nächste samstägliche Bastion fällt: die Linsensuppe mit Bockwurst. Ich sehe es schon auf meinem Teller liegen, das Fischstäbchen. An einem Samstagmittag. Und gegessen wird dann vermutlich – ich traue es mich kaum zu sagen – nicht mehr um 12, sondern um halb 1. Herr, steh uns bei!