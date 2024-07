Tag der offenen Tür in der Kläranlage in Wellesweiler „Die Ohrstäbchen sind weniger geworden“

Ja sind wir hier im Märchen? Den Eingang Am Ochsenwald 2a ziert eine überdimensionale goldene Krone. Weiter hinten im Gelände warteten am Samstag sagenhafte Anlagen wie Fettfänger, Faulturm, Belebungsbecken oder Schneckenpumpwerk auf Besucher. Willkommen in der KA 125 Wellesweiler! So lautet die wenig glamouröse Bezeichnung der Kläranlage Wellesweiler. 2001 vollständig saniert, hat sie das Zeug, um Abwasser von 67 000 Einwohnern zu reinigen. Damit handelt es sich bei KA 125 um eine der größeren Anlagen des Entsorgungsverbands Saar (EVS).