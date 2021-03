Kostenpflichtiger Inhalt: Alternative zum Schlachthaus : Würdevoller Tod im Fressgitter - wie ein Neunkircher Landwirt auf dem eigenen Hof schlachtet

Foto: dpa/Oliver Dietze 9 Bilder Der Hof des Neunkircher Landwirt Dirk Fiedelak

Neunkirchen Um ihren Tieren am Lebensende Stress und Ängste zu ersparen, suchen Landwirte nach Alternativen zu Transporten und Schlachthäusern. In Neunkirchen etwa werden Rinder direkt am Stall geschlachtet. Das hat aber seinen Preis.