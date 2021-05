Meinung : Die Straße ist für alle da

Die Welt muss sich sicher nicht nur nach Fahrradfahrern richten. Dennoch sind sie Verkehrsteilnehmer wie andere auch, tun auf dem Sattel was für ihre Gesundheit und die Umwelt gleichermaßen. Und gerade der Umweltgedanke hat sich mit den klimatischen Veränderungen doch so festgesetzt, dass Gesellschaft und Politik den Drahtesel in den Fokus genommen haben.

Neunkirchen etwa will mit einem Konzept für den Radverkehr das Thema aus dem Dornröschenschlaf wecken. Die Stadt möchte einen Schritt – oder eine Felgendrehung – nach vorne tun. Super, oder? Nur bedingt. Wer mit dem Rad durch die Kreisstadt fährt, steht in Sachen Radwegen vor einem Flickenteppich. Die autogerechte Stadt, ein Relikt aus dem vergangenen Jahrhundert, ist noch immer Realität. Radwege sind in Neunkirchen wie andernorts auch bislang mehr schmückendes Beiwerk denn Normalität. Dabei gibt es Konzepte wie Shared Space, die Auto, Rad und Fußgänger auf dem Straßenasphalt gleichstellen. Die Neunkircher Lindenallee etwa wollte Alt-OB Jürgen Fried so umgestalten, dass vom Stummplatz bis zu den Bliesterrassen ein Raum entsteht, in dem sich die Bürgerinnen und Bürger gerne aufhalten. Das Stück Straße vom Saarpark-Center bis zur Brückenstraße wäre so eine Möglichkeit, Rad und Fußverkehr starkes Gewicht zu verleihen. Das wäre ein Startschuss für eine Rad- und Klimapolitik, die Maßstäbe setzt. Und in der Folge auf allen wichtigen Verbindungsachsen Radwege vorsieht. Eine Markierung auf der Straße würde nicht mal viel Geld kosten.