Wettbewerb für Floristik-Azubis in Neunkirchen Blütenträume als Strauß, Kranz und zum Anziehen (mit Bildergalerie)

50 Minuten! Mehr standen den angehenden Floristinnen beim Berufswettbewerb der Auszubildenden im Saarpark-Center nicht zur Verfügung, um Körperschmuck herzustellen. Umso erstaunlicher, was die neun Teilnehmerinnen in dieser Zeit zauberten: Haarspangen, Colliers und sogar eine Schärpe, bei der gelbe Orchideen zusammen mit Frühlingsblühern wie Narzissen, Hyazinthen und Tulpen in ein luftig-voluminöses Geflecht aus dickem Silberdraht eingearbeitet wurden.