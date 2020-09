13 akute Fälle : Neuer Corona-Fall in Neunkirchen

Neuer Corona-Fall in Neunkirchen

Neunkirchen In der Kreisstadt hat sich eine weitere Person mit Covid-19 infiziert.

Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Neunkirchen ist weiter gestiegen. Wie die Kreisverwaltung heute Abend (18. September) mitteilte, wurde ein neuer Covid-19-Fall in der Kreisstadt gemeldet. Im Vergleich zum Vortag ist die Zahl der mit Corona infizierten Personen im Kreis damit um eins gestiegen.

Insgesamt gibt es damit nun 13 aktuelle Fälle von Covid-19 im Landkreis Neunkirchen. Fünf davon sind in der Kommune Eppelborn, sieben in der Kreisstadt. In Illingen gibt es derzeit einen akuten Fall.