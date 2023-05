Weinlounge in der Gebläsehalle Zwei Weinlounge-Versionen: „Classic“ und „Party“

„Wir machen diesmal das Dutzend voll“, stellte Oberbürgermeister Jörg Aumann bei dem auf den letzten Metern vor der Eröffnung noch flink einberufenen Pressegespräch im Rathaus fest. Am Freitag und Samstag, 5. und 6. Mai, bringen der Neunkircher Verkehrsverein und die Kreisstadt Neunkirchen in schöner Tradition renommierte Winzer mit lokaler Kulinarik zusammen. Lange aus dem Zeltformat heraus und in die Gebläsehalle hinein gewachsen, ist die Veranstaltung inzwischen ein Selbstläufer, der in der Weinszene einen exzellenten Ruf genießt.