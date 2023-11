Theaterverein Spieltrieb Magisch, diese „volle Weihnachtsdröhnung“

Dreieinhalb Wochen lang täglich ein Türchen öffnen? Das geht doch schneller. Dafür musste man am Wochenende nur ins Kulturhaus Wiebelskirchen pilgern. Dort präsentierte der Theaterverein Spieltrieb an zwei Abenden seinen musikalischen Adventskalender - in einem Weihnachtswunderland vom Buntesten. Doch vor dem Bad in adventlicher Wonne galt es den Grinch zu passieren. Dem giftgrünen Weihnachtsmisanthrop oblag an der Abendkasse der Einlass, zeigte sich aber erstaunlich zutraulich. Seinen Lieblingssatz „Ich hasse Weihnachten“ gab er nur auf ausdrücklichen Wunsch wild grimassierend zum Besten. Und dann war man auch schon drin.