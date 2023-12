Weihnachtsmarkt in Wiebelskirchen 300 Weckmänner waren ganz schnell weg

Beste äußere Bedingungen für eine winterliche Veranstaltung, eine stimmungsvolle Umgebung und ein reichhaltiges Angebot an den 13 Ständen trugen dazu bei, dass der Wiebelskircher Weihnachtsmarkt am ersten Adventwochenende viele Besucher anlockte. Schon vor der Eröffnung am Freitagabend war es auf dem Wibiloplatz ziemlich eng. „Schön, dass schon so viele Leute da sind“, freute sich deshalb auch Ortsvorsteher Tobias Wolfanger bei seiner Begrüßung zusammen mit Bürgermeisterin Lisa Hensler.