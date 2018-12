Ein Weihnachtskonzert der Spitzenklasse haben die 400 Zuhörer in der Kirche St. Marien erlebt. Der Verkehrsverein Neunkirchen hatte zu „Engelsgleich“ eingeladen. Bereits zum 44. Mal wurde diese traditionelle Veranstaltung präsentiert. Annelie Scherschel- Freudenberger begrüßte das Publikum zu einem abwechslungsreichen musikalischem Abend. Das Orchestre Symphonique Sarr-Lorainne eröffnete mit Concerto armonico von Unico Willem van Wassenaer. Ingrid Paul mit der Blockflöte und Charlotte Nyborg an der Harfe spielte zusammen eine Sonate von Wiliam Barbel.

Es folgte ein Komosition von Georg Friedrich Händel, op. Nr. 6 in B-Dur für Harfe und Streicher. Dann nahm Mitorganisator Michael Marx seine Gitarre und spielte seine Eigenkomposition Paula. Aus dem Solo wurde dann ein Duo, fünf irische Traditionals, begleitet von Ingrid Paul mit ihrer Blockflöte, setzten den musikalischen Reigen fort. Danach spielte Paul mit dem großen Orchester bei dem Stück von Antonio Vivaldi „Konzert für Flautino und Streicher“ zusammen.

Auch ein moderner Rock-Klassiker durfte an diesem Abend nicht fehlen, Ingrid Paul, Charlotte Nyborg und Michael Marx spielten zusammen „Stairway to heaven“ von Led Zeppelin. Dann kam der Winter aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, dabei spielte Pauline Christianus mit ihrer Violine ein perfekt intoniertes Solo.

Die Zuhörer dankten allen Mitwirkenden dieses außergewöhnlichen Konzertes mit frenetischem Beifall. Da ließ auch am Ende des Konzerts die Zugabe nicht lange auf sich warten. Was lag da näher, als in der Kirche ein Stück des größten deutschen Kirchenmusiker zusammen zu spielen. Air von Johann Sebastian Bach war genau das, was der Abend noch brauchte. Und es war noch immer nicht Schluss, die Pfarrjugend von St. Marien hatte neben der Kirche Würste gegrillt und bot Glühwein an. Das Angebot wurde von vielen Konzertbesuchern gerne angenommen und man konnte bei den Gesprächen hören, wie diese von „Engelsgleich“ schwärmten.