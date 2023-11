Weihnachtsbeleuchtung in Neunkirchen Neunkirchen leuchtet weihnachtlich – jetzt in LED

Mitarbeiter des Zentralen Betriebshofes Neunkirchen (ZBN) hängen derzeit in der Innenstadt und den Stadtteilen die Weihnachtsbeleuchtung auf. In diesem Jahr hat die Stadt hierzu neue LED-Lichtmotive und -Lichterketten beschafft, wie es in einer Mitteilung der Stadt-Pressestelle heißt. Einige Lichtmotive wird die Stadt weiterverwenden, aber mit LED-Leuchtmittel betreiben. Insgesamt hat die Stadt 39 000 Euro für die neue Weihnachtsbeleuchtung und die Umrüstung bestehender Lichtmotive ausgegeben. Die Beleuchtung wird ab Freitag, 1. Dezember, eingeschaltet.