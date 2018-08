später lesen Angst bewältigen „Wege aus der Angst“ in der Klinik Münchwies Teilen

Der St. Ingberter Autor Roland Rosinus hält am Donnerstag, 23. August, 19 Uhr, in der Klinik in Münchwies, seinen Vortrag „Wege aus der Angst“. Er schildert seine eigenen Erfahrungen mit Panikattacken, sozialen- und Platzängsten, generalisierter Angst, Depression und einer Herz-Phobie.