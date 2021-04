Kostenpflichtiger Inhalt: Serie Was macht eigentlich...? : Seine Zeit nach dem Fußball füllt Gerhard Theobald spielend

Jasmin und Gerhard Theobald auf dem heimischen Sofa. Foto: Claudia Emmerich

Wiebelskirchen Das Leben ist Veränderung. Bekannte Gesichter ziehen sich aus der Öffentlichkeit zurück. Andere entschwinden unserem Blickfeld. Sie machen was Neues oder sie tun, was sie tun, an einem anderen Ort. In dieser Serie gehen wir der Frage nach „Was macht eigentlich ...?“. Heute: der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Gerhard Theobald.