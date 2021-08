Das kann man tun : Freizeittipps für den Landkreis Neunkirchen

Ostertalbahn-Fahrt, Wandern, Rosen besichtigen oder zur Minigolfanlage? Es gibt jede Menge zu tun.

Rosengarten Welschbach

In der Kupfernen Hölle in Welschbach liegt ein Kleinod der Gemeinde: Der Rosengarten. In Schuss gehalten wird er von den Garten- und Rosenfreunden Welschbach. Der 4500 Quadratmeter große Garten ist nicht nur für Rosenfreunde einen Ausflug wert. Hier, auf dem 1979 angelegten Areal, wachsen Sträucher und Bäume genauso gern. Für die Rosenfans aber ist der Garten ein Genuss: Rund 3000 Rosen in 120 Arten und Sorten sind hier zu sehen. Darunter alles, was des Rosenliebhabers Herz begehrt: Kletterrosen, Strauch- und Beetrosen, Wild- und Bodendeckerrosen. Immer einen geruhsamen und Kraft schenkenden Ausflug wert.

Eppelborner Heimathefte

Sich bei Regenwetter mit einer Tasse Tee gemütlich auf die Couch kuscheln, dabei ein bisschen Musik hören und lesen – auch das kann eine schöne Freizeitgestaltung sein. Warum nicht diesen Genuss mit der Wissenserweiterung um die Heimat verbinden? Beispielsweise mit den Eppelborner Heimatheften. Die gibt der Förderkreis für Heimatkunde Denkmalpflege heraus. Sie sind Zeugnisse der örtlichen Geschichte und zu kaufen bei der Bürgerinformation im Rathaus, Telefon (06881) 969100. In Heft 19 geht es beispielsweise um Wiesbacher Opfer des Nationalsozialismus. Das Los von Frieda Schirutschky und anderer Opfer beleuchtet Franz Josef Schäfer.

Minigolfanlage Lehmkaul

Das kleine Bällchen korrekt über verschiedene Hindernisse bewegen, über Hügel, Spiralen, Kurven, bis es dann im Loch zur Ruhe kommt – das ist das Grundprinzip von Minigolf. Natürlich sollte man dafür möglichst wenige Schläge brauchen. Spaß macht es allemal, und das quer durch die Altersstufen. Da kann Klein gegen Groß spielen oder die Männer gegen die Frauen, da kann man Preise ausloben und um Punkte spielen. Oder sich einfach amüsieren. Das kann man auf den Minigolf-Anlagen des Landkreises. Die Minigolfanlage in der Lehmkauf bei der Allenfeldhalle ist bei schönem Wetter täglich von 14 bis 21 Uhr, sonntags ab 11 Uhr geöffnet.

Alles rund um die Bienen

Entwidmete Friedhöfe neuen Nutzungen zuzuführen, das ist mittlerweile eine übliche Vorgehensweise. Auch in Elversberg hat man dies getan. Beispielsweise mit dem Alten Friedhof hinter der Neunkircher Straße. Dort gibt es nicht nur eine schöne große Blühwiese, die Spaziergänger zum Staunen bringt. Die ernährt auch die noch recht jungen Bewohner des Ortes: Die Bienen. Ein Schaukasten und weitere Bienenstöcke hat der zwei Jahre alte Imkerverein der Gemeinde hier aufgestellt. Doch nicht nur das: Ein kleiner Lehrpfad informiert über alles, was es rund um die Bienen und die Imkerei zu wissen gibt. Ein lehrreicher Abstecher fernab des Verkehrslärms.

Saisoneröffnung Museumszug

An diesem Sonntag, 22. August, eröffnet der Museumszug der Ostertalbahn die Saison. Abfahrt in Ottweiler Richtung Schwarzerden ist um 14.30 Uhr und um 17.30 Uhr auf Gleis vier. Fahrkarten gibt es nur beim Zugpersonal, sie sind nur am Lösungstag gültig. Erwachsene zahlen für die Gesamtstrecke einfach 4,90 Euro, hin und zurück 9,80 Euro. Kinder bis vier Jahre sind frei, Kinder von fünf bis 14 Jahren erhalten 50 Prozent Ermäßigung auf den Erwachsenen-Fahrpreis. Es gibt allerdings auch Gruppen- und Familienkarten. Auch die Führerstandmitfahrt ist möglich. Eine Anmeldung ist auf jeden Fall notwendig, Hygiene-Hinweise gibt es auf der Internetseite: www.ostertalbahn.de.

