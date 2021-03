Was bisher geschah : Pfarreienreform im Bistum Trier und kein Ende

Mit der Synode (2013 bis 2016) wollte sich die katholische Kirche im Bistum Trier neu ausrichten. Der Reformprozess stockt.

35 Großpfarreien sollten im Bistum entstehen (aktuell 887 Pfarreien); an der Spitze Leitungsteams aus Pfarrern, hauptamtlichen Laien und Ehrenamtlichen. Priestergemeinschaft Unio Apostolica und Initiative Kirchengemeinde vor Ort klagen gegen in Rom.

Rom interveniert, stört sich an der Leitungsstruktur und Leitungsrolle des Pfarrers, an der Konzeption der pfarrlichen Gremien, an der Größe der künftigen Pfarreien und am Zeitplan.