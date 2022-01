Kolumne : Stielwarzen auf der Jacketkrone

Von den fiesen Geräuschen mal abgesehen, ist ein Besuch beim Zahnarzt noch aus anderen Gründen oft schlimmer als ein Horrorfilm.

Allein der Gedanke an einen Besuch beim Zahnarzt löst bei vielen derartige Panik aus, dass die Jacketkronen klappern, bis die Stiftzähne aus der Verankerung rutschen. Das liegt vielleicht auch daran, dass man einfach nicht sieht, was der oder die da im Mund eigentlich anstellt. Kann man dem Dermatologen interessiert dabei auf die Finger schauen, wie die Stielwarzen im Bauchspeck mit der Schere weggezubbelt werden, ist das Entfernen von Karies ein Vorgang, den man lediglich hört, jedoch niemals beobachten kann. Zumindest, wenn es sich um den eigenen handelt.

Es wird sich eher an der Geräuschkulisse orientiert. Und die hat es in sich. Da quietscht, knackt, scheppert und heult es mitunter schlimmer als bei einem Konzert der Einstürzenden Neubauten in den 80ern. Was zudem für blanken Horror sorgt, sind die Namen der Instrumente, die zum Einsatz kommen. Man kann die Augen noch so fest zukneifen, spätestens wenn es heißt „den Handmeißel bitte“, spielen sich im Kopf Szenen ab, die sich nicht mal Stephen King ausdenken könnte. Und es hört ja nicht auf. Da ist nicht nur vom Speichelzieher die Rede, es kommen Matrizenspanner zum Einsatz und die Zahnfleischschere, der Wurzelkanalerweiterer, der Kronenaufbieger, die Extraktionszange und der Fräser. Wie um alles in der Welt soll man denn da keinen Schweißausbruch bekommen?