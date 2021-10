Wanderwoche : In fröhlicher Runde die Natur erkundet

Neunkirchen/Spiesen-Elversberg Rund 400 Menschen mit Beeinträchtigung gingen vor kurzem bei der Wanderwoche der Lebenshilfe an den Start.

Um Menschen mit Beeinträchtigung aus den unterschiedlichsten Lebenshilfeeinrichtungen auch in Coronazeiten einen Streifzug durch die Natur zu ermöglichen, wandelten die Organisatoren den traditionellen Wandertag Anfang September kurzerhand in eine Wanderwoche um.

So etwa die 45-jährige Nadja Wagner, die im WZB arbeitet und vor mehr als drei Jahrzehnten gemeinsam mit Heike Becker den Konfirmandenunterricht in Wiebelskirchen besucht hatte. „Ich habe den Busführerschein gemacht und bin früher neben meiner Tätigkeit im Rathaus auch Bus gefahren, aus dieser Zeit kenne ich auch noch Hubert Fuß“, erzählte Heike Becker, die den 64-jährigen Werkstattbeschäftigten herzlich begrüßte. Auch die 29-jährige Linda Rupp aus ihrem Heimatort Hangard, die in der Druckerei des WZB arbeitet, war für Heike Becker keine Unbekannte.

Der 22-jährige Pascal Koch, der in der Druckerei des WZB beschäftigt ist, freute sich nicht nur auf den Wandertag, sondern auch auf die Currywurst mit Pommes und das Eis, das es am Ende der Wanderer für alle Teilnehmer am CFK. Markus Haußler, der Leiter der Großküche, hatte mit seinem Team das Essen für die Wanderer zubereitet. „Ich bin gerne an der frischen Luft und mag deshalb auch Wanderungen“, erzählt die 26-jährige Werkstattbeschäftigte Anna Rosa Kampen.