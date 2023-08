Tiere leiden unter vielen Faktoren Warum Fledermäuse es hierzulande immer schwerer haben

Im Kreis Neunkirchen haben bereits vor dem August-Wochenende mehrere Fledermauswanderungen stattgefunden. So bot der Zweckverband Erlebnisort Reden am vergangenen Mittwoch zusammen mit dem Naturschutzbeauftragten vom Gemeindebezirk Quierschied, Stefan Kees, eine Nachtwanderung zu den Fledermäusen an. Außerdem konnte man am Freitag bei der Nabu-Ortsgruppe Ottweiler an einer Fledermauswanderung unter der Leitung von Markus Gießelmann rund um den Wingertsweiher teilnehmen. Der Nabu-Landesverband bietet zwei Veranstaltungen zur internationalen Fledermausnacht an. Im Urwald vor den Toren der Stadt Saarbrücken können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Fledermäuse während einer kleinen Nachtwanderung erleben. Wenn die Dämmerung langsam den Tag vertreibt, verrät der Fledermausdetektor die Anwesenheit der nächtlichen Jäger, die für den Menschen lautlos über die Gruppe fliegen. Große und kleine Teilnehmer können durch Spiele und Versuche die körperlichen Besonderheiten der faszinierenden Tiergruppe erleben. Termin: Samstag, 26. August, 20 bis 21.30 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz am Netzbachweiher an der L 256 zwischen Dudweiler und Fischbach. Referent ist Markus Utesch.