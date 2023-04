Wandern in Neunkirchen Prämierungsfeier für Spitzbubenweg 13/14

Zur ersten Landratswanderung 2023 mit Prämierungsfeier laden Kreis und Stadt Neunkirchen gemeinsam ein: am Sonntag, 7. Mai, um 10 Uhr, startet die Tour am Friedhof in Münchwies. Die Wahl der Strecke fiel dieses Mal leicht: Ein Weg, der als fünfter Premiumwanderweg in der Region Neunkirchen zertifiziert wurde und somit sein Premiumsiegel erhielt: der „Spitzbubenweg 13/14“. Die geführte Wanderung ist rund acht Kilometer lang. Zugleich wird damit offizielle der Premiumweg eröffnet, teilt die Kreisverwaltung mit.