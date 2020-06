Gasometer Neunkirchen : Wanderfalken bekommen noch Ruhe

Neunkirchen Im Dach des Neunkircher Gasometers werden Arbeiten zurückgestellt, bis Jungvögel ausfliegen.

Die Sorge war groß, aber nun sieht es nach einem Happy End aus. Stefan Sauer vom Nabu Neunkirchen hatte schon vor 14 Tagen Hinweise, dass sich am Gasometer ein Wanderfalkenpaar eingenistet hat. Die Brut war so weit fortgeschritten, erläutert er, dass mit einem Ausflug der Jungtiere Mitte Juni gerechnet werden durfte. Aber am Gasometer, der bald abgerissen werden soll, laufen bereits vorbereitende Arbeiten. Unter anderem am Dach. An diesem Dienstag gab es einen Termin vor Ort mit dem Unternehmen Saarstahl und der Nabu-Expertin Marion Geib. Sauer ist erleichtert: Die Baumaßnahmen werden in den kommenden Tagen reduziert, damit die Wanderfalken in Ruhe aus dem Nest kommen, ihre ersten Flugübungen absolvieren und den Unterschlupf dann nicht mehr brauchen.