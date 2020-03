Vortrag Betreuung : Vortrag zum Thema Betreuung bei der KVHS

Ottweiler (red) Die Kreisvolkshochschule Neunkirchen bietet in Kooperation mit der Betreuungsbehörde des Landkreises einen Vortrag zum Thema Betreuung an. Der Vortrag findet am Donnerstag, 12. März, 18.30 Uhr, in Ottweiler, Dienstgebäude II, Martin-Luther-Straße 2, statt.



Der Eintritt ist frei. Der Vortrag bietet anhand von anschaulichen Beispielen einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten zur Wahrung des Selbstbestimmungsrechts wie Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Außerdem wird darüber informiert, in welchen Fällen eine Betreuung eingerichtet wird. Im Anschluss an den Vortrag haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen.