Historischer Verein Stadt Neunkirchen : Kein leichter Job: die Arbeit am Puddelofen

Am Puddelofen am Eisenwerk in Neunkirchen Foto: Heinz Gillenberg

Neunkirchen Vortrag beim Historischen Verein Stadt Neunkirchen über das Puddlingverfahren zur Eisenherstellung.

Die Einführung des Puddlingverfahrens auf dem Neunkircher Eisenwerk 1831 ist Thema eines Vortrags beim Historischen Verein Stadt Neunkirchen am Donnerstag, 2. Februar, 19 Uhr, in den Vereinsräumen in der Irrgartenstraße 18 in Neunkirchen. Referent ist Günter Haab.