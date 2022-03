Bürgerinitiative Neunkirchen : Führungsteam bei Bürgerinitiative Neunkirchen-Stadtmitte

Neunkirchen In der Mitgliederversammlung der Bürgerinitiative Neunkirchen-Stadtmitte (BINS), die im Robinsondorf als Präsenzveranstaltung mit zugeschalteter Videokonferenz ganz Corona-konform abgehalten wurde, gab es mehrere Satzungsänderungen und am Ende auch einen neuen Vorstand.

Die Satzungsänderungen ermöglichen im Wesentlichen einen moderneren Umgang mit dem Thema Vorstand und sollen helfen, Menschen für die Arbeit in der BINS zu gewinnen, teilt Joachim Becker mit. So wurden zum Beispiel die Ämter des ersten und stellvertretenden Vorsitzenden abgeschafft, künftig gibt es ein Führungsteam mit drei bis fünf Personen, die sich die Arbeit aufteilen.

Schon in der ersten Vorstandssitzung wurden weitere Schwerpunkte für die Arbeit in 2022 gemeinschaftlich festgelegt. Die Bürgerinitiative sieht sich als eine Art Dachorganisation für Projekte in der Stadt selbst, es gibt neben dem Reparaturcafé die Internationalen Koch-Frauen, eine Insekten- und Naturschutzgruppe und die Grünpatinnen, die sich in der Stadtmitte um Blumenbeete und deren Pflege kümmern und die Pflanztauschbörse betreuen.