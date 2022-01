Parteien zur Landtagswahl im Saarland : Volt tritt bei Landtagswahl mit acht Kanditaten an

Kreis Neunkirchen Volt-Kandidat für den Landkreis Neunkirchen ist der 30-Jährige Martin Duda.

Als Spitzenkandidatin der Landesliste kandidiert Sarah Hamm. Die 27-jährige Volljuristin tritt im Januar ihren Dienst als Richterin an und ist stellvertretende Vorsitzende von Volt Saarland. Sie ist geboren und aufgewachsen in Püttlingen und lebt seit fünf Jahren in Saarbrücken. „Es liegt Umbruch in der Luft. In zahlreichen Städten wie Frankfurt, München oder Köln regieren wir bereits mit. In diesem Jahr wurde Volt zudem in Parlamente in den Niederlanden, Bulgarien, Italien und Portugal gewählt. Warum also nicht auch in den saarländischen Landtag?”, fragt sie und erklärt: „Wir leben im Herzen Europas. Während andere Parteien von Europa nur reden, leben wir es. Unsere Inhalte werden über Grenzen hinweg von Mitgliedern in ganz Europa entwickelt. Das ist einzigartig und überzeugt immer mehr Menschen. Gerade im Saarland mit der engen Vernetzung mit Frankreich und Luxemburg müssen wir Politik grenzüberschreitend denken.“