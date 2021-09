Neue Therapieformen : Virtuelle Städtetrips sollen die Mobilität verbessern

Nach links oder rechts? Die virtuellen Reisen auf dem Fahrrad in der Physikalischen Therapie sind auch interaktiv. Foto: Petra Alles

NEUNKIRCHEN Das „Bike-Labyrinth“ wird als neue Therapie-Form im Diakonie-Klinikum in Neunkirchen eingesetzt. Fahrradfahren in Kombination mit der Städtetour via Bildschirm soll vielfältige positive Effekte haben.