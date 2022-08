Musikschule Neunkirchen : Freie Plätze im Violin-Unterricht der Neunkircher Musikschule

Hartwig Schubert, Violin-Lehrer an der Musikschule Neunkirchen Foto: Schubert/Musikschule

Neunkirchen In den vergangenen Jahren haben sich nur wenige Instrumente einer stilübergreifend wachsenden Beliebtheit so sehr erfreut, wie die Violine. Nicht nur im Bereich der Folk-Musik in der die Violine schon immer eine tragende Rolle spielte; auch im Bereich der Mittelalter- und Rock-Musik setzen Bands immer mehr auf den kreativen Einsatz dieses Instruments.

Wer sich gerne in diesen Bereichen musikalisch einbringen will, sollte dabei jedoch auf eine fundierte Ausbildung im klassischen Bereich setzen, heißt es in einer Mitteilung der Musikschule.

Dazu bietet die Neunkircher Musikschule ein erfolgreiches Angebot unter der Leitung des Dozenten Hartwig Schubert.

Hartwig Schubert absolvierte sein Musikstudium im Fachbereich Schulmusik und Violine an der Hochschule der Künste Berlin unter anderem auch bei dem renommierten Geiger Saschko Gawriloff.

Nach seinem Engagement als Geiger im Orchester der Stadt Heidelberg ist Hartwig Schubert seit 1990 Geiger im Saarländischen Staatsorchester.

Er zeichnet sich vor allem durch seine umfangreiche kammermusikalische Tätigkeit aus, unter anderem bei der Sinfonietta Saarbrücken oder dem Ensemble 4-3-4.

Neben seinen Tätigkeiten in den unterschiedlichen Orchestern und Ensembles arbeitet Hartwig Schubert auch als nebenamtlicher Lehrer für Violine und verfügt somit über eine umfangreiche Erfahrung als Dozent.