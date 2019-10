Kostenpflichtiger Inhalt: Günter-Rohrbach-Filmpreis : Vier aus acht aus einundsechzig

Gaben am Donnerstagnachmittag im Neunkircher Rathaus die vier Finalistenfilme für den Günter-Rohrbach-Filmpreis bekannt: Oberbürgermeister Jörg Aumann und der Stiftungsvorsitzende Jürgen Fried (Bildmitte) sowie Cornelia Feld und Nicolas Schneider vom Stadtmarketing. Foto: Brigitte Neufang Hartmuth/Brigitte Neufang-Hartmuth

Neunkirchen Jury hat Finalisten für Günter-Rohrbach-Filmpreis ausgewählt. Ein Werk ist auch im Rennen für den Auslands-Oskar.

Ein unbezähmbares Mädchen, eine verzweifelte Lehrerin, ein kämpfender Vater und ein Junge, der am Pflichtgefühl zugrunde geht: Die vier Filme, die die Jury unter dem Vorsitz der Regisseurin Margarethe von Trotta fürs Finale des Günter-Rohrbach-Filmpreises ausgewählt haben, ziehen den Zuschauer mit Sicherheit in ihren Bann. Jürgen Fried, der Vorsitzende der Günter-Rohrbach-Filmpreis-Stiftung, zeigt sich bei der Präsentation der vier Filme am Donnerstag im Neunkircher Rathaus auch entsprechend zufrieden über die Auswahl. Dass sein Favoritenfilm („Boden unter den Füßen“) mal wieder nicht in der Endausscheidung ist, nimmt der ehemalige Verwaltungschef mit Humor. Sein Nachfolger im Amt, Jörg Aumann, hat bei der Pressekonferenz bereits die „hervorragende Leistung“ von Jürgen Fried hervorgehoben. Dieser habe durch seine „beharrliche Art“ Günter Rohrbach für Neunkirchen wieder entdeckt. Und der erfolgreiche Filmproduzent habe wiederum seine Liebe zu seiner alten Heimatstadt erneuert.

Der Namensgeber wird nicht nur vom neuen Oberbürgermeister mit Freuden erwartet, wenn am Freitag, 8. November, um 20 Uhr, in der Neuen Gebläsehalle die Verleihung des neunten Günter-Rohrbach- Filmpreises gefeiert wird. 61 Filme sind eingereicht worden. Diese hat die Vorjury um Gabriella Bandel, SZ-Redakteurin Melanie Mai, Barbara Wackernagel-Jakobs, Marisa Winter und Christian Bauer gesichtet und acht Filme ausgewählt. Die Jury um die Vorsitzende Margarethe von Trotta hat am vergangenen Wochenende in München getagt und aus diesen acht Filmen die vier Finalisten festgelegt. Damit stehen die Filme „Atlas“ von David Nawrath, „Deutschstunde“ von Christian Schwochow, „Rufmord“ von Viviane Andereggen und das Drama „Systemsprenger“ von Nora Fingscheidt im Finale des mit 10 000 Euro dotierten Wettbewerbs. „Systemsprenger“ geht übrigens als deutscher Beitrag ins Rennen um den Oscar 2020. Neben dem Preis für den besten Film werden zusätzlich vier weitere Preise vergeben: der Preis für den besten Darsteller in Höhe von 5000 Euro und drei Sonderpreise in Höhe von 2500 Euro, 3500 Euro und 5000 Euro.

Natürlich besteht wieder Gelegenheit, sich vor der Preisverleihung selbst ein Bild über die nominierten Filme zu machen. Vom 4. bis 7. November findet die Finalistenwoche in der Stummschen Reithalle statt. Den Auftakt macht am Montag, 4. November, 18 Uhr, bei freiem Eintritt der „Saarländische Filmemacherabend“, bei dem drei Kurzfilme saarländischer Filmschaffender gezeigt werden. Am Dienstag werden dann ausnahmsweise zwei Filme (18 Uhr Rufmord, 20 Uhr Atlas) gezeigt, am Mittwoch um 18 Uhr Deutschstunde und am Donnerstag um 18 Uhr Systemsprenger. Die Tickets kosten jeweils 5,50 Euro. Ein Sammelticket für alle vier Finalisten kann zum Preis von 20 Euro erworben werden. Entweder an der Abendkasse, an der Rathausinfo oder unter Telefon (0 68 21) 2 02 11 oder 20 21 21. Bei jeder Filmvorführung werden außerdem Tickets für die Filmgala am 8. November verlost.

Es seien in diesem Jahr „sehr viele gute Filme“ eingereicht worden, berichtet Jürgen Fried, der von der ersten Stunde an mit in der Jury saß. Der Günter Rohrbach Filmpreis ist offenbar angekommen in der deutschen Filmwelt. Das hat auch Cornelia Feld vom Stadtmarketing festgestellt, als sie die Macher der Gewinnerfilme einlud. Einer wusste sogar, für wann die Preisverleihung terminiert ist . . .

Levi Eisenblatter (l.) und Tobias Moretti in „Deutschstunde“ nach Siegfried Lenz. Foto: dpa/-

Rainer Bock spielt einen Möbelpacker in dem Film „Atlas“ von David Nawrath. Foto: Pandora Film