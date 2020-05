VHS Neunkirchen : Präsentationen mit Power-Point

Neunkirchen (red) Am Freitag, 19. Juni, 17.30 bis 20.30 Uhr, startet an der VHS Neunkirchen der EDV-Kurs „Präsentationen mit PowerPoint“. Der Kurs findet an drei Terminen statt (19., 26. Juni und 3. Juli). Jedem Teilnehmer steht ein PC zur Verfügung, die aufgrund der Corona-Pandemie erforderlichen Hygiene-Standards werden erfüllt.

